بعد العثور على جثة في مستنقع جاف.. الدفاع المدني السعودي يؤكد: تعود للطفلة “خزامى الرفاعي”‎

أكدت السلطات السعودية أن الجثة التي عثر عليها في أحد المستنقعات الجافة في منطقة المدنية المنورة، تعود للطفلة “خزامى الرفاعي” التي جرفتها سيول الأمطار واختفت لمدة 23 يومًا.

ووفق موقع “سبق” السعودي فإنه بعد أن عثر أحد المواطنين على الجثة، انتهت عمليات البحث المستمرة منذ فقدان الطفلة، الذي أثار تعاطفًا كبيرًا في السعودية.

وقال العقيد خالد الجهني المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، إن “أحد المواطنين اشتبه بوجود جثة في أحد المستنقعات الجافة عصر السبت في وادي ثما بمركز تلعة نزا، حيث تم انتشالها وإرسالها إلى الجهات المعنية للتحقق من هويتها، ثم تم عرضها على ذويها الذين تعرفوا عليها”.

وشيعت جموع غفيرة من المصلين بعد صلاة عصر اليوم الأحد الطفلة خزامى الرفاعي في محافظة ينبع.