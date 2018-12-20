بالفيديو.. مدرب جمباز يتعرض لحادثة مرعبة

تعرض مدرب الجمباز الإيطالي نيكولاي بوسكا، إلى حادثة مرعبة أثناء قيامه بحركات بهلوانية في صالة رياضية بالسويد.

ونشر بوسكا مقطع فيديو على صفحته في “إنستغرام”، يوثق الحادثة التي سقط فيها بوسكا على رقبته بشكل مخيف.

وقام أحد أصدقاء بوسكا (18 عاما) بتصوير هذا الفيديو بينما كان يشاهده آخر وهو يؤدي قفزاته المدهشة.

ويمكن رؤية بوسكا وهو يدور في الهواء، لكنه يخطئ وبدلاً من أن يهبط على قدميه سقط على رقبته.

ولحسن الحظ لم يصب بوسكا بجروح خطيرة، ونشر مقطع الفيديو على صفحته في إنستغرام مع تعليق: “أنا بخير، هذا الأمر طبيعي بالنسبة لي”.

ويتدرب بوسكا على هذه الألعاب البهلوانية منذ 5 سنوات، وعادة ما يسقط دون إصابات.

وقال: “الناس لا تقلق كثيراً إذا أصبت نفسي لأنهم يمزحون بأنني مصنوع من الحديد حتى لو كانت تلك الإصابات مؤلمة في بعض الأحيان”.

ويعلّم بوسكا أيضًا “الباركور” وهو شكل من أشكال الألعاب البهلوانية التي تتضمن الركض والقفز والتسلق في الهواء.