مدينة ملاهٍ في المكسيك تقدم لروادها فرصة للهجرة إلى أمريكا

دشنت مدينة ملاه في المكسيك، تجربة غير عادية، تسمح لزوارها بإعادة تمثيل الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.

وتشترط ملاهي “Parque” في مدينة البيرتو، شرقي البلاد، على المشتركين أن يكونوا في حالة بدنية جيدة، ويرتدون أحذية مناسبة للمشي في التضاريس الخطرة لمدة 4 ساعات.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يوم الإثنين، أن “المشاركين يبدؤون بالدخول إلى كنيسة لإعطائهم محادثة تحفيزية تؤكد أن التجربة ليست نشاطًا تدريبيًا، ولكن هدفها خلق الوعي عن أوهام الهجرة”.

وأضافت أنه “يتم تغطية أعينهم لمنع رؤيتهم الى أين هم ذاهبون، واقتيادهم إلى طريق مليء بالتضاريس الوعرة، يُحاكي المعابر الحدودية غير القانونية بين المكسيك والولايات المتحدة، حتى تنتهي التجربة بمفاجأة كبيرة”.