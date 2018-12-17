“كوبرا” تفاجئ مروض أفاعٍ بلدغة خاطفة أمام حشد من المتفرجين (فيديو)

تعرض مروض أفاعٍ للدغة سامة من أفعى كوبرا، أثناء تقديمه عرضًا أمام العديد من المتفرجين في تايلاند.

وكان يوتابونغ شايبودي، البالغ من العمر 35 عامًا، يقدم عرضًا في مدينة “فوكيت” التايلاندية، لينقلب السحر على الساحر وتغرز الكوبرا أنيابها في ذراعه.

ويُظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كيف انتزع يوتابونغ الأفعى من ذراعه، وألقاها على الأرض بعيدًا حتى يتفحص جرحه.

وعلى الرغم من أنه بدا بخير في الفيديو وتصرف بسرعة، إلا أن الأفعى كانت قد نشرت سمها في جسمه، إذ واجه يوتابونغ صعوبة في التنفس وفقد الوعي بعد لحظات من الواقعة، ونُقل إلى المستشفى.