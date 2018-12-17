فيسبوك يحظر صفحة نجل نتنياهو بعد نشره تعليقات معادية للمسلمين

المصدر: أ.ف.ب

ذكر يائير نتنياهو النجل الأكبر لرئيس الوزراء الاسرائيلي الأحد أن موقع فيسبوك حظر صفحته مدة 24 ساعة بسبب نشره آراء اعتبرت معادية للمسلمين، ووصف يائير الشبكة الاجتماعية الأكبر في العالم بأنها “ديكتاتورية”.

وكان يائير نتانياهو دعا في رسالة نشرها الخميس على صفحته في فيسبوك “جميع المسلمين إلى مغادرة” إسرائيل.

وكتب “هل تعلمون اين لا تحدث هجمات؟ في ايسلندا واليابان، حيث للمصادفة لا يوجد مسلمين”.

وفي منشور آخر تحدث عن أحد حلّين محتملين فقط للسلام، إما ان “يغادر كل اليهود (اسرائيل) او يغادر كل المسلمين”.

واضاف “أنا أفضّل الخيار الثاني”.

وجاءت تعليقاته بعد مقتل جنديين اسرائيليين الخميس في محطة للحافلات في الضفة الغربية قرب احدى المستوطنات.

وحذف فيسبوك منشورات يائير، ما دفعه للانتقال الى تويتر لانتقاد الموقع الأزرق الذي وصفه بأنه “ديكتاتورية الفكر”.

وطالما هاجم معارضو رئيس الوزراء ابنه يائير البالغ من العمر 27 عاما كونه يعيش في مقر رئاسة الوزراء دون أي منصب رسمي ويستفيد من خدمة حارس شخصي وسائق وغيرها من الامتيازات.

ويقول هؤلاء إن يائير يتم تحضيره من قبل والديه من أجل لعب دور سياسي في المستقبل في محاولة لتأسيس سلالة سياسية.