كيف أعرب شاب سعودي عن فرحته بلقاء الأمير محمد بن سلمان؟ (فيديو)

كيف أعرب شاب سعودي عن فرحته بلقاء الأمير محمد بن سلمان؟ (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

أعرب شاب سعودي عن  فرح غامر بسلامِه على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته لفعاليات “الفورميلا إي الدرعية”.

وخاطب الشاب والدته بالقول إنَّه مع الأمير محمد خلال تصويره الفيديو، إذ طلب من الأمير السلام على والدته.

وجرى تداول الفيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، فيما أعرب عدد من المعلقين عن إعجابهم بتواضع  الأمير وحضوره، الذي نزل عند رغبة الشاب الذي صاح مطالبًا بصورة مع ولي العهد.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
اترك تعليقاً
محتوى مدفوع