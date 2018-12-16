كيف أعرب شاب سعودي عن فرحته بلقاء الأمير محمد بن سلمان؟ (فيديو)

أعرب شاب سعودي عن فرح غامر بسلامِه على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته لفعاليات “الفورميلا إي الدرعية”.
وخاطب الشاب والدته بالقول إنَّه مع الأمير محمد خلال تصويره الفيديو، إذ طلب من الأمير السلام على والدته.
وجرى تداول الفيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، فيما أعرب عدد من المعلقين عن إعجابهم بتواضع الأمير وحضوره، الذي نزل عند رغبة الشاب الذي صاح مطالبًا بصورة مع ولي العهد.
فيديو..
مواطن يوثق فرحته بسلامه على أمير الشباب #محمد_بن_سلمان خلال زيارته لفعاليات الفورميلا اي الدرعية.
.#فعاليات_فورملا_الدرعيه
#AdDiriyahEPrix pic.twitter.com/aPtBW7eASg
— أخبار السعودية (@SaudiNews50) December 16, 2018