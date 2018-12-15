الحرس الثوري الإيراني يعتقل مجموعة غنائية بتهمة “الفساد والبغاء”

أعلنت قوات الحرس الثوري في محافظة شيراز جنوبي إيران، السبت، اعتقال مجموعة غنائية بتهمة “تعزيز الفساد والبغاء” في المحافظة.

وقالت دائرة العلاقات العامة للحرس الثوري، في بيان صحافي: إن “قوات الحرس بمحافظة شيراز تمكنت من مداهمة مركز تحت الأرض، وقامت باعتقال قادة جماعة غنائية هدفها تعزيز الفساد والبغاء، من خلال تسجيل الأغاني وإقامة حفلات مختلطة”.

وأضاف البيان أن عدد المعتقلين من الشبكة التي وصفها الحرس الثوري بـ”المنظمة”، بلغ 11 شخصًا، مشيرًا إلى أن “هذه الشبكة تقوم بتسجيل الأغاني الصاخبة التي تسمى بـ(دي جي)”.

ووفقًا للبيان، اعترف العناصر المعتقلون بمشاركتهم في إنتاج الأغاني والموسيقى، وكذلك إقامة الحفلات الموسيقية المختلطة.