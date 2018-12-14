السعودية مودل روز تكشف حقيقة تبري والدها منها (فيديو)

خرجت الفاشينيستا السعودية مودل روز عن صمتها، لكي ترد على ما يقوله بعض متابعيها عن قيام والدها بالتبري منها، قبل وفاته بسبب هروبها إلى أمريكا،مؤكدة على أنها تملك الدلائل التي تثبت أن كل ما يقال عن هذا الموضوع لا يمت للحقيقة بصلة.

وقالت روز خلال مقطع فيديو لها عبر تطبيق “سناب شات”: “بالنسبة إنه بابا متبري مني.. الحمدلله عندي محادثات بيني وبينه أقدر انزلها حاليًا عندي بالاين والتواريخ كلها المكالمات اللي بيني وبينه راح أحطها الحين شوفو معي”.

وبالفعل استعرضت مجموعة من المحادثات والمكالمات التي دارت بينهما من خلال هاتفها، وكانت آخر مكالمة قبل وفاته بساعات.

وتعرضت مودل روز لهجمة شرسة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مقطع فيديو لها تحدثت من خلاله عن حقوق المرأة.

وخرجت في مقاطع فيديو موثقة من خلال حسابها في “سناب شات” لتوضح حقيقة فيديو تحدثت فيه عن مشكلة سيدة، وتسبب لها بسوء فهم.

وقالت: “راحوا خذوا فقرة لي، عن حل مشاكل، جت البنت تقلي أنا متجوزة وعندي عيال بس عندي حبيبة، فرحت قلتلها هذا شي مو طبيعي متل ما إنتي ما تدرين شو تبين وداخلة مشكلة روحي راجعي دكتور نفسي، طبعًا أنا كنت بتكلم عن موضوع البنت، بس هم وش سوو، قطعوها بطريقة تناسبهم”.