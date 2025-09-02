مشاجرة جماعية عنيفة.. لحظات مخيفة في أحد أشهر أسواق تركيا (فيديو)

شهدت إحدى أسواق مدينة ألانيا السياحية الشهيرة في جنوبي تركيا، مشاجرة جماعية عنيفة بين مجموعة سياح إنجليز وتجار محليين استدعت تدخل الشرطة.

ووثقت مقاطع فيديو صورتها كاميرات مراقبة ومتواجدون في السوق، لحظات مخيفة من المضاربة التي استخدمت فيها العصي والحجارة وشهدت كراً وفراً بين الطرفين.

وقالت وسائل إعلام تركية، إن الشجار نشب في البداية بين صاحب متجر ملابس ومجموعة سياح إنجليز كانوا أمام محله.

وتعرض صاحب المحل لضرب جماعي من السياح، قبل أن تتسع المشاجرة عندما انضم تجار آخرون لمساعدة جارهم ضد السياح.

وأثارت المشاجرة الخوف في السوق المزدحمة بالزبائن والسياح في ذروة موسم السياحة في المدينة الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

وانتهت المشاجرة بلجوء السياح لأحد الفنادق والاحتماء بداخله، قبل أن تتدخل الشرطة وتسيطر على الوضع.

كما شهدت المشاجرة تسجيل إصابات بين الطرفين، دون أن ترد تقارير عن كونها خطيرة.

وأغلقت الشرطة المتجر الذي انطلقت منه المشاجرة، وفتحت تحقيقاً في الحادثة.

وتتبع ألانيا ولاية أنطاليا، وتعد وجهة سياحية نشطة للسياح الغربيين على مدار العام.