تعرف على أكبر ملياردير في العالم.. عمره 100 عام ويذهب للعمل يوميًّا

كشف أكبر ملياردير في العالم أنه لا يزال يذهب إلى عمله كل يوم على الرغم من تقدّمه بالسّن.

وسلم تشانغ يون تشونغ، مؤسس شركة باسيفيك إنترناشيونال لاينز (PIL)، شركة الشحن السنغافورية التي يمتلكها، لابنه في وقت سابق من هذا العام، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

لكن ذلك لم يمنعه من الظهور اليومي في المكتب للتحقق مِن أنَّ كلَّ شيءٍ يسيرُ بسلاسة.

وقال الملياردير البالغ من العُمُر 100 عام، والذي يحتل المرتبة 1284 في قائمة “فوربس” لأغنى الأشخاص في العالم، إنه يدير اجتماعات دقيقة مع رؤساء كل قسم في زياراته.

وأضاف تشانغ أنه لا يستطيع البقاء في المنزل، فهو يشعر بالملل جدًّا، مشيرًا إلى أنه كل يوم يكتب جميع أنشطته في اليوميات الخاصة به.

وقامت شركة تشانغ التي تبلغ قيمتها الآن 1.9 مليار دولار، بإنشاء شركة PIL في سنغافورة في الستينيات من القرن الماضي.

وعلى مرّ العقود شاهد تشانغ ازدهار شركته التي تعتبر واحدة من أكبر شركات الشحن في العالم، ويعمل بها ما يقرب من 20 ألف موظف.

لكنَّ رجلَ الأعمالِ المخضرم يَدَّعي أنَّ هناك سرًّا بسيطًا جدًّا خلفَ نجاحه، وقال: “أنا لا أفقد أعصابي أبدًا.. عندما تفقد أعصابك، لا يمكنك التحكم في أيّ شيء”.

وأوضح نجل تشانغ، تيو، المدير الجديد للشركة، أنه يعقد اجتماعات يومية مع والده الذي لا يزال يحب أن يراقبه.

وأشار “تيو” إلى أنه تعلم فلسفة والده في اكتساب الاحترام من خلال إثبات قدرته ونزاهته أمام الموظفين.