تونس تنفي منع مواطناتها من دخول الكويت

نفت وزارة الخارجية التونسية، يوم الأربعاء، إصدار السلطات الكويتية قرارًا بمنع دخول التونسيات اللاتي لم يبلغن 40 عامًا للعمل في الكويت إلا بوجود محرم.

وقال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، في تصريح لوسيلة إعلام محلية، إن تونس “لم تتلق أي قرار رسمي من الحكومة الكويتية في هذا الخصوص”.

وقال المتحدث باسم الوزارة فيصل ضو، لوكالة الأنباء الرسمية التونسية، إن “السلطات الكويتية لم تصدر البتة هذا القرار أو ما يشابهه”.

وأكد أن التونسيات “مرحب بهن للعمل في الكويت دون أي شكل من شكل التقييد أو المنع”.

وكانت صحيفة “الرأي” الكويتية ذكرت أن الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت أوقفت منح تصاريح عمل للتونسيات والمغربيات ما دون الـ40 عامًا “إلا في حال وجود محرم معهن”.

وأضافت الصحيفة أن هذا القرار “صدر بالتنسيق بين الكويت وكل من تونس والمغرب وتم اتخاذه بناء على طلبهما”.

ويبلغ عدد التونسيين المقيمين في الكويت قرابة 5 آلاف شخص، حسب بيانات رسمية لوزارة الخارجية التونسية.