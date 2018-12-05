وفاة أكبر نجمة “يوتيوب” في العالم عن عمر 107 أعوام (فيديو)

توفيت ماتسانما، الشهيرة على أنها أكبر نجمة عبر موقع “يوتيوب” المتخصص بنشر مقاطع الفيديو، عن عمر 107 أعوام، وقد نشرت عائلتها عبر قناتها الخاصة بها على الموقع، مراسم جنازتها في إحدى قرى ولاية أندرا برديش الهندية، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة “ميرور” البريطانية.

وحسب الصحيفة، فقد أنشأ حفيدا ماتسانما عام 2016، القناة عبر “يوتيوب“، حيث حظيت بأكثر من مليون ونصف متابع، لنشرها مقاطع فيديو وهي تقدم دروس الطبخ، وتطهو أصنافًا متنوعةً للأطعمة الهندية التقليدية غير المعروفة في الوقت الحالي.

واعتادت ماتسانما الظهور في مقاطع الفيديو، جالسة داخل حقل في قريتها، وهي تعمل على تقشير الخضروات بأظافرها، وبعد انتهائها من طهي الأطعمة تُقدمها على ورق الموز.