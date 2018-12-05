“الحيتان تغني”.. فما أسباب تغير نغمات أغانيها في المحيط الهندي؟

“الحيتان تغني”.. فما أسباب تغير نغمات أغانيها في المحيط الهندي؟

المصدر: محمد ثروت- إرم نيوز

كشفت شبكة “ABCNEWS” الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن العلماء رصدوا تغيرًا في نغمات أغاني الحيتان في جنوب المحيط الهندي.

ووفقًا لدراسة علمية، قام علماء بجمع وتحليل أكثر من مليون أغنية لخمسة تجمعات لحيتان عملاقة، جنوب المحيط الهندي على مدار أكثر من 7 سنوات، ورصدوا تغيرًا في أصوات أغاني الحيتان خلال تلك الفترة.

وأشار العلماء، إلى أن تغير المناخ ونسبة الحمض في المحيطات، ربما تكون من الأسباب القوية وراء تلك الظاهرة.

وقالت الدراسة، إن الحيتان الزرقاء والحيتان ذات الزعانف هي الأعلى صوتًا في المحيط الهندي، ويمكن سماع صوتها على عمق كبير، وهو ما يمكنها من التواصل مع بعضها.

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