مع توقعات بـ”هلاك البشرية”.. جسم متوهج أكبر من الشمس يثير موجة تعليقات جنونية (فيديو)

أثار فيديو لجسم أصفر كبير يظهر بجانب الشمس موجة جنونية على الإنترنت.

وتظهر الشمس عند الغروب، وعلى اليسار يمكن رؤية جسم أصفر كبير أكبر بكثير منها، ما أثار التعليقات الجنونية.

ونُشر الفيديو على قناة تسمّى “TR3b Black Manta Channel” مع تعليق:”كوكب X الحقيقي قادم.. شاهد نيبيرو الآن”.

ويُعرف “نيبيرو” باسم الكوكب العاشر، وتشير فرضية اصطدامه لمواجهة بين الأرض وجسم كوكبي ضخم الكتلة (إما بالتصادم أو بوشك الحدوث).

وتؤمن طائفة من الناس بأن ذلك سيحدث في أوائل القرن الحادي والعشرين، وتشير إلى هذا الكوكب عادة ما يسمّى بالكوكبX أو نيبيرو أيّ “كوكب الهلاك”.

ويعتقد المتشائمون أن هذا الكوكب الغامض سيتدفق عبر الفضاء، وسيحطم الأرض في النهاية، ويقضي على البشرية.

وكان من المفترض أن يظهر في أيلول/ سبتمبر 2017، لكن تاريخ وصوله قد تمت مراجعته عدة مرات، وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر شائعات حول نيبيرو في الآونة الأخيرة.

وقد تم اكتشاف حريق غريب في السحاب في الولايات المتحدة أكتوبر الماضي، وادَّعى البعض أن الكوكب X قد دخل إلى المجرة بعد أن تم التقاط “شمس ثانية” حمراء.

وكانت الفكرة افترضت في بادئ الأمر العام 1995 من قِبل نانسي ليدر، مؤسسة موقع الويب “زيتا توك”.

وقالت ليدر، إنه “تم اصطفاؤها لتحذير بني البشر من أن هذا الجسم سيخترق النظام الشمسي في أيار/مايو 2003 (ثم تراجعت إلى حدود 2010 فيما بعد)، متسببًا في انزياح قطبي والذي سيُهلك معظم البشرية”.