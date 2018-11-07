مصري يطلق زوجته لنشرها فيديوهات رقص من غرفة النوم

تقدم مصري برفع دعوى طلاق ضد زوجته في محكمة الأسرة في القاهرة الجديدة لنشرها فيديوهات من داخل غرفة نومها وهي ترقص وتغني على مواقع التواصل.

وقال الزوج “إبراهيم.م”، في دعواه التي حملت رقم 7389 لسنة 2018 أحوال شخصية، إنه اكتشف الصدمة بعد مرور عام ونصف على زواجه.

وأضاف: “فاجأني زوج شقيقتي ومعه فيديوهات على هاتفه لزوجتي من موقع يوتيوب، داخل غرفة النوم وهي ترقص وتغني، لم أصدق ما رأته عيني، وبمواجهتها بررت موقفها بأنها تريد أن تنشر موهبتها في الغناء”.

وبين الزوج أنه لجأ لمعاتبة أهلها عما فعلته فلم يجد منهم أي موقف يرضيه واتهموه بالجهل- حسب روايته.

واختتم دعواه بقوله: “تركتها ورفضت رجوعها أو أي صلح بيننا ولجأت لمحكمة الأسرة لطلاقها”.

يذكر أن نسبة الطلاق ارتفعت في مصر بصورة كبيرة في السنوات الأخيرة، وتعددت الأسباب بين عدم التوافق الفكري والخيانة وتدخل الأهل في الأمور الزوجية، إلا أن أكثرها جاء بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها أغلب الأزواج وعدم القدرة على المعيشة.