شاهد.. يغرقون أيديهم في الزيت المغلي لإثبات إيمانهم (صور وفيديو)‎

شوهدت مجموعة من المصلين الهندوس ينفذون تعهدات دينية تستلزم غمس أيديهم في وعاء من الزيت المغلي في جنوب غرب الهند.

واصطف معتنقو الإله “كاماكشي ديفي” ليغمروا أيديهم العارية في سائل ناري ويخرجون الفاداس- وجبة خفيفة محلية تُقلى في الزيت، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

تحدث هذه الطقوس اختبارًا لإيمان المصلين في معبد بالقرب من كومتا في منطقة أوتارا كانادا في كارناتاكا، الهند، في 24 أكتوبر.

وفي الوقت الذي كان يؤدي كل المصلين هذه الطقوس، قيل إن الكثيرين من الذين شاهدوا المشهد فقدوا وعيهم من هول المنظر.

وخلال الفيديو الذي تم التقاطه من قبل أحد المصلين، يمكن رؤية رجل يغمس يديه في الزيت المغلي الساخن قبل أن يرفع كمية من الفاداس إلى الطبق الذي كان أمامه، وعقب ذلك تم تقديمها كقربان للآلهة.

وخلال هذه الطقوس، يأخذ المصلون عهودًا ليغمسوا أيديهم في الزيت المغلي كاختبار للإيمان على أمل أن تساعدهم الإلهة على حل مشاكلهم.

يقام الاختبار الخطير كل عام خلال أيام اكتمال القمر في أكتوبر.

ووصف مسؤول حكومي محلي التقليد بأنه غير مؤذٍ وقال: “إنهم يرفعون أيديهم بسرعة لذلك، لا أحد يتأذى في الحادث”.