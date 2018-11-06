الأردن.. توقيف مديرة مدرسة “فكتوريا” و7 آخرين على إثر حادثة البحر الميت

أوقفت النيابة العامة في الأردن، مديرة مدرسة “فكتوريا” ومديرها الإداري، على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية حادثة سيول البحر الميت، التي راح ضحيتها 21 وفاة، و35 إصابة.

ووقعت الحادثة قبل نحو أسبوعين، عندما داهمت السيول طلابًا من مدرسة “فكتوريا” كانوا في رحلة مدرسية بمنطقة البحر الميت.

وقال رئيس النيابة العامة القاضي محمد سعيد الشريدة، في تصريحات صحفية، إن “النيابة أوقفت أيضًا 3 أشخاص من العاملين في المكتب السياحي الذي نفذ الرحلة و3 من وزارة التربية والتعليم”.

وأوضح الشريدة أنه “نتيجة للتحقيقات التي أجراها مدّعي عام عمان، في القضية المتعلقة بحادثة البحر الميت، تبين له وجود مخالفات وإهمال من الدائرة المعنية في وزارة التربية والتعليم، والمسؤولين الإداريين في المدرسة، وشركة السياحة التي نظمت الرحلة”.

وأضاف أنه “على ضوء ذلك أسند المدعي العام الجرائم الجزائية للمسؤولين عن هذه الجرائم، وتم استجوابهم وإصدار القرار بحقهم”.

وأكد أن “المدعي العام يواصل تحقيقاته في القضية وتحديد مسؤولية آخرين، وسيتم الإعلان عن أي معلومات جديدة تظهر نتيجة التحقيقات”.