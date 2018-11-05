العراق.. مصرع شخص جراء الأمطار وسط أضرار مادية كبيرة (صور وفيديو)

لقي شخص مصرعه جراء الأمطار الغزيرة، التي هطلت على العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية اليوم الإثنين.

وتسببت الأمطار أيضًا بوقوع أضرار مادية، خصوصًا في محوّلات التيار الكهربائي، حسب مصادر محلية.

وذكرت المصادر أن “الأمطار الأخيرة في محافظة بابل أدت إلى وفاة شخص بصعقة كهربائية، إضافة لسقوط امرأة من أعلى منزلها، ما أسفر عن إصابتها بجروح بليغة”، وقد تسببت الأمطار أيضًا بسقوط ثمانية منازل في مناطق السكن العشوائي.

وفي محافظة ميسان، جنوب العراق تسببت الأمطار والعواصف، بسقوط عدد من محوّلات الكهرباء، وانقطاع عدد من خطوط الطاقة، دون أن يتم تسجيل أي إصابة بشرية.

هذا وقد تسببت الأمطار بتدمير عدد من محوّلات الكهرباء وخطوط النقل في محافظة ذي قار، دون وقوع أضرار بشرية أو في منازل المواطنين.

وغمرت مياه الأمطار شوارع العاصمة بغداد ومحافظة الديوانية.

وتشهد أغلب مدن ومحافظات العراق فيضانات اجتاحت شوارعها الرئيسية، التي أصيبت بشلل شبه تام بحركة السير والمارة، فضلًا عن الأضرار الفادحة التي سببها تسرب كميات كبيرة من المياه إلى المنازل، في مشهد بات يتكرر بداية فصل الشتاء.

#شاهد غرق مركز محافظة ذي قار جراء هطول الأمطار الغزيرة Posted by ‎احمد علي الاسدي‎ on Monday, November 5, 2018

1 #المثنىوفاة طفل إثر صعقة كهربائية والأنواء الجوية تحذر الإقتراب من أعمدة الكهرباء . Posted by ‎UR channel أور الفضائية‎ on Monday, November 5, 2018