الهند تحظر إقامة الصلوات الخمس في تاج محل

أعلنت المنظمة الهندية للأبحاث الأثرية، اليوم الاثنين، حظر إقامة الصلوات الخمس في تاج محل بمدينة أغرا شمال الهند.

وقالت صحيفة “تايمز أوف إنديا”، إن المسؤولين واعتبارًا من مساء أمس، قطعوا المياه عن الخزانات التي تغذي صنابير المواضئ.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإمام سيد صادق علي، الذي جاء إلى المسجد لإقامة الصلاة، فوجئ بقطع المياه عن خزانات المواضئ.

ووفق الصحيفة، قال رئيس لجنة تاج محل سيد إبراهيم حسين، إن المسلمين يقيمون الصلوات منذ سنوات طويلة في تاج محل، ولا يوجد سبب لمنعهم من ذلك.

وأضاف حسين أن العقليات المعادية للمسلمين في كل من الحكومة المركزية والحكومة المحلية، تقف وراء القرار المذكور.

من جهته، قال مسؤول الآثار في المنظمة الهندية للأبحاث الأثرية، فاسانت سواران، إن الحظر يأتي تنفيذًا لقرار قضائي، وإن المسجد سيكون مفتوحًا فقط لصلوات الجمعة.

يشار إلى أن المحكمة العليا الهندية أصدرت في شهر يوليو/ تموز الماضي، قرارًا يسمح للمسلمين المقيمين في مدينة أغرا بولاية “أتر برديش” (شمال) فقط، بإقامة الصلوات الخمس وصلوات الجمعة في تاج محل.