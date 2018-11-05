استمرت 157 يومًا.. مغامر بريطاني يحطم الرقم القياسي لأطول سباحة بحرية (فيديو)‎

حطم مغامر بريطاني الرقم القياسي لأطول سباحة بحرية حول البر الرئيسي لبريطانيا العظمى في رحلة على بعد ألفي ميل من الساحل.

عاد روس إيدجلي إلى محطته الأخيرة في مدينة “مارغيت” صباح الأحد، وذلك بعد مغامرته التي استمرت 157 يومًا وانطلقت من مدينة “كنتيش”، في رحلة ملحمية حارب فيها المد والجزر في المياه الباردة وقناديل البحر، بالإضافة إلى العواصف والسباحة في الشتاء.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عبر المغامر البريطاني البالغ من العمر 32 عامًا، المياه الإنجليزية والويلزية الأسكتلندية والأيرلندية أيضًا، وذلك دون أن تطأ قدماه الأرض.

ومن خلال مغامرته التي استغرقت 157 يومًا حطم روس الرقم القياسي لأطول سباحة بحرية، وبمجرد وصوله إلى محطته الأخيرة في مدينة “مارغيت”، استقبلته عائلته ومئات الأشخاص من سكان المدينة بحفاوة وترحاب كبير.

وعن التخطيط لمغامرته، كشف روس أن عائلته وصديقته هيستر سابيري كانوا يدعمونه ويشجعونه رغم قلقهم عليه، ومع انهائه رحلته بسلام، قالت هيستر: “أشعر براحة كبيرة بعد إنهاء روس لرحلته اليوم، وأنا سعيدة جدًا أنه معي الآن”، وبالطبع عبر البطل البريطاني عن شعوره بالفخر لإنجازه المميز.