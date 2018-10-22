العثور على مكسيكية عارية حُبست في قفص طوال 15 عامًا (صور)

نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، مجموعة من الصور الصادمة لسيدة عارية ذات ساق واحدة تم حبسها داخل قفص مدة 15 عامًا بسبب إصابتها بانفصام الشخصية.

عُثر على “دورا أليسيا مينديز” التي تبلغ من عمرها 55 عامًا هزيلة ومحبوسة داخل قفص في مدينة ميناتيتلان في المكسيك، كما كانت عارية تمامًا داخل القفص، وذُكر أنها فقدت ساقها اليمنى عندما قفزت من الطابق الثاني في أحد المباني.

ووفقًا للتقارير اختار أقارب “دورا” حبسها في القفص لأكثر من 15 عامًا لمنعها من أن تصبح عدوانية، حيث ذُكر انها قامت بإحراق منزلي شقيقتيها.

وبحسب ما ورد في الصحيفة، تُركت “دورا” عارية في القفص لأنها كثيرًا ما تمزق ملابسها، كما ذكرت الصحيفة أن رجلا ظهر في الصور كان يحاول إنشاء محادثة معها، ولكن يبدو أن “دورا” لم تفهم أيًا من كلامه.

جدير بالذكر أن السكان لم يبلغوا عن حالة “دورا” ووضعها في القفص خوفًا من التورط في مشاكل مع أقاربها، هذا وقد انتقد المسؤولين المعاملة التي وُصفت بغير الإنسانية للسيدة.

هذا وسيتم فتح تحقيقات مع أقارب السيدة، بالإضافة إلى الاعتناء بها من قِبل المسؤولين ونقلها إلى مستشفى للأمراض النفسية ومتابعتها لاحقًا في المنزل.