أطباء إثيوبيون يتفاجأون بما وجدوه في بطن مريض‎

نجح أطباء بمستشفى “سانت بيتر التخصصي” بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في إزالة 120 مسمارًا ودبوسًا، وإبرتين ومسواك خشبي من بطن أحد المرضى.

ونقلت إذاعة “فانا” الإثيوبية، يوم الاثنين، عن الدكتور داويت تيري، وهو جرّاح ترأس الفريق الذي أجرى العملية، قوله إن “العملية أجريت بنجاح، والمريض الآن في حالة صحية جيدة”.

وأشارت الإذاعة، إلى أن الفريق الطبي أزال المواد المذكورة من جَوف مريض، يبلغ من العمر 33 عامًا، بعد عملية جراحية، استمرت ساعتين ونصف الساعة.

ولفتت إلى أن الرجل كان يعاني مشكلة عقلية في عشر السنوات الماضية، وذهب إلى المستشفى إذ اشتكى من آلام وانتفاخ في البطن.