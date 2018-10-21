بالفيديو.. استمع إلى “غناء الثلوج” في القارة القطبية

أظهرت دراسة متخصصة في علوم المناطق القطبية دامت 3 سنوات أن ثلوج القارة المتجمدة الجنوبية تصدر أصواتًا خاصة سميت بـ”غناء الثلوج”.

وأشارت الدارسة التي نشرتها هذا الأسبوع مجلة “جيوفيزيكال ريسيرتش لترز” التي تصدر عن الجمعية الجيوفيزيائية الأمريكية، إلى أن الأصوات التي تصدر عن الطبقات الجليدية في تلك المناطق المهجورة، هي نتيجة اصطدام الريح بالحواف الثلجية، وهو ما ينتج عنه حفيف موصول يشبه الأنين من جراء تذبذب السطح الجليدي.

لكن جوليان شابوت أحد مدراء الفريق البحثي، من جامعة كولارادو، وصف الصوت بأنه أقرب ما يكون إلى “النفخ في المزمار فوق سطح ثلجي”.

وقال موقع “ايكو ووتش” المختص بالبيئة، إن “تجارب عديدة سابقة أجريت لمعرفة حقيقة الأصوات التي تسجلها أجهزة الرصد الدقيقة، وتبين أن لا علاقة لها بالهزات الأرضية ولا بحركة ذوبان الكتل الثلجية”.

مجسات عميقة

الدراسة الأخيرة استخدمت مجسات فائقة الحساسية، بعدد 34 جهازًا جرى تثبيتها على أعماق متفاوتة من أواخر 2014 وحتى بدايات 2017، مكنتهم من تسجيل الذبذبات وحركة التشكيلات الجليدية.

وانتهت الدراسة إلى تأكيد صدور لحن متصل بتردد يعادل 5 سايكلز او أكثر قليلًا في الثانية، وهو الذي أسموه غناء الثلوج، مع تأكيد أنه ناتج من اتصال حركة الريح إذ يصطدم بحواف الكثبان الجليدية.