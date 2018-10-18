مصرع مسنة إثر سقوطها من منحدر خلال مسيرة احتجاجية بالمغرب

لقيت سيدة سبعينية مصرعها وأصيبت 5 أخريات، الأربعاء، إثر سقوطهن من منحدر صخري بمدينة “تنغير” جنوبي شرق المغرب، أثناء مشاركتهن في مسيرة احتجاجية للمطالبة بتوفير وسيلة نقل لأبنائهن الطلبة.

وقالت السلطات في إقليم “تنغير”، إن “السيدة لقيت مصرعها بعد تعثرها وسقوطها من أعلى قنطرة بمحافظة أيت يول التابعة لمدينة تنغير، أثناء مشاركتها مع مجموعة من السكان في مسيرة احتجاجية مشيًا على الأقدام”.

وأضافت السلطات في بيان أن “الأجهزة المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية تدخلت، حيث تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات، كما جرى نقل 5 نساء أصبن بحالات إغماء إلى نفس المستشفى”.

وأمر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة ورزازات، مصالح المركز القضائي للدرك الملكي في تنغير، بفتح تحقيق قضائي لتحديد كل ظروف وملابسات الحادث.

وتشهد مدينة تنغير من حين لآخر مسيرات احتجاجية للتنديد بـ”التهميش” الذي يطال هذه المدينة، ومطالبة حكومة سعدالدين العثماني بـ”التنمية الاقتصادية لمنطقتهم، وبإيجاد حلول عاجلة لمشكلة البطالة التي تعاني منها نسبة مرتفعة من الشباب”.