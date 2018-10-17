أقدم وشم في العالم.. مصر تكشف حقائق “تاتو” المومياء (صور)

كشفت وزارة الآثار المصرية، اليوم الأربعاء، نتائج الدراسات التي عكفت عليها خلال الفترة الماضية لمومياء معروفة باسم “ذات الوشم”، والذي يعتبر أقدم وشم في العالم.

وعثرت بعثة أثرية فرنسية تابعة لمعهد الآثار الفرنسي IFAO، على مومياء تضم على أجزائها 30 وشمًا “تاتو” في قرية العمال بمدينة الأقصر (جنوب) العام 2014.

وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في بيان للوزارة اليوم، إن “المومياء التي عثر عليها تتفرد بانتشار حوالي 30 وشمًا على أجزاء متفرقة من جسدها، سواء الرقبة، والظهر، والكتف والذراعين”.

وأشار وزيري إلى أنّ الدراسات التي أجريت أثبتت أنّ المومياء تخص امرأة يرجح أنها عاشت خلال الفترة ما بين عامي 1300 و1070 قبل الميلاد، وبلغ عمرها عند الوفاة حوالي 34 عامًا.

وأضاف أن الدراسات توصلت إلى أن المرأة صاحبة المومياء ذات شأن كبير بسبب تنوع الوشوم التي رسمت على جسدها، واختلاف أشكالها ما بين زهور اللوتس، وأبقار، وقردة البابون، وعين الودجات.

لكنّه عاد ليشير إلى أن الفريق العلمي لم يستدل حتى الآن على اسم المرأة، أو وظيفتها بالتحديد، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن تنوع الوشوم واستخدامها بكثرة على جسد المرأة، بسبب الرغبة في إظهار الدور الديني الرفيع الذي ربما كانت تتولاه أثناء حياتها، ما يعني أنّها كانت واحدة من أهم الشخصيات الدينية آنذاك.

ولفت إلى أنّ الفريق الفرنسي استخدم أحدث التقنيات من الأشعة التحت الحمراء، للكشف عن تفاصيل هذه الوشوم، منوهًا إلى أنه يجرى “حفظ المومياء الآن في المقبرة رقم TT 291، وذلك لمراعاة حفظها في نفس الظروف البيئية المحيطة بها منذ دفنها قبل 3000 عام.