الدببة القطبية تهاجم السكان في بلدة ديكسون الروسية (فيديو)

أظهر فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة ملاحقة دب قطبي شرس لرجل في شارع بلدة روسية نائية قبل أن تتدخل الشرطة لإنقاذه.

ويعيش سكان بلدة “ديكسون” الروسية في رعب من قطيع من الدببة القطبية التي تتجول في الشوارع بحثًا عن وجبتها التالية.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تتدخل الشرطة المسلحة وتطلق الطلقات التحذيرية لإخافة الدببة القطبية، ولكن القانون لا يسمح لهم بقتلها ما لم يهاجم الحيوان المفترس إنسانًا، ويعرض حياته للخطر بشكل واضح.

إلا أن الطلقات التحذيرية لا تكفي لإبقاء الحيوانات البرية بعيدة لمدة طويلة، حيث يدفعها الجوع للعودة بحثًا عن الطعام مرة أخرى.

وفي الفيديو يمكن رؤية دب يطارد أحد السكان المرعوبين، ويحاصره قبل أن تتدخل الشرطة وتطلق الرصاص.

ورغم هرب الدب وهو يبدو جريحًا قبل أن يسقط على الجليد، تقول السلطات إنها لم تصب الدب وأنه انزلق على الجليد الموحل.

ووفقًا للتقارير، في العادة تنجذب الدببة إلى صناديق القمامة، ولكنها تظهر أحيانًا على أبواب المباني السكنية، وأحيانًا داخلها.