آيات عرابي تهاجم أردوغان وتصفه بـ”الدكتاتور”

شنت الإعلامية المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين آيات عرابي هجومًا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووصفته بالدكتاتور.

وتحت مقال يحمل عنوان “السادة الديكتاتوريون” كتبته عرابي على صفحتها بـ”فيس بوك” قائلة: “إن أردوغان مسؤول يوم القيامة عن دماء مسلمين لأنه عرض على روسيا أن يطلق عملية عسكرية في إدلب بسوريا”.

وأوضحت: “الرئيس التركي موظف من موظفي النظام العالمي ومن حق الجميع أن يختلفوا مع ما أقول فوحي السماء توقف منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكلنا بشر يؤخذ منا ويرد علينا لكن أن يحجر أحدهم على رأيي ويمارس الرقابة على رأيي فهذا ما لا أقبله”.

وأشارت إلى أن أردوغان صديق لأمريكا ونظام الحكم التركي تابع للولايات المتحدة وترويج عكس هذا هو نوع من خداع البسطاء وهي سخافات.

وفي سبتمبر الماضي توصلت روسيا وتركيا إلى اتفاق لإقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب ويتضمن الاتفاق، وفق ما أعلن بوتين، إنشاء منطقة “منزوعة السلاح” في إدلب بحلول 15 تشرين الأول/أكتوبر، على طول خط التماس بين قوات النظام والفصائل بعرض يتراوح بين 15 و20 كيلومترًا.

كما يتضمن الاتفاق، انسحاب المقاتلين المتشددين من تلك المنطقة، بما في ذلك “جبهة النصرة” التي باتت تعرف بهيئة تحرير الشام بعد فك ارتباطها عن تنظيم القاعدة.

و تمتد هذه المنطقة على طول الحدود الإدارية لإدلب مع محافظات حلب (شمال) وحماة (وسط) واللاذقية (غرب).

ونص الاتفاق على أنه في مهلة أقصاها العاشر من الشهر المقبل، يترتب على “جميع فصائل المعارضة” إخلاء هذه المنطقة من السلاح الثقيل، على أن “تسيطر وحدات من الجيش التركي والشرطة العسكرية الروسية” عليها.