حادثة خطف غريبة بطلها ليبي.. والضحية 3 أطفال من أم مصرية

توصلت تحريات قسم البحث الجنائي بمديرية أمن طبرق إلى معلومة مفادها وجود 3 أطفال بمفردهم في إحدى الشقق السكنية بمدينة طبرق شرق ليبيا.

وقال مصدر أمني من قسم البحث الجنائي في بيان وزع على وسائل الإعلام، إن أعمار الأطفال 4 – 7 – 11 سنة وجدوا في شقة استأجرها لهم والدهم الذي كان يأتي إليهم من وقت لآخر.

وأشار المصدر الأمني إلى أنه في آخر مرة انقطع عنهم لمدة 3 شهور كاملة مما جعل الأطفال يسألون الجيران الطعام والماء، ما تسبب بكشف الجريمة التي اقترفها الوالد بحقهم.

وعمد رجال الأمن على رصد تحركات الوالد والقبض عليه فور عودته إلى الشقة بعد غيبته الطويلة عن أطفاله المختطفين.

وبعد التحقيق معه، تبين أن الوالد الذي كان متزوجا من مصرية وانفصلا بالطلاق عام 2014 قام بخطف أبنائه الثلاثة بعد صدور حكم قضائي لصالح الأم بحضانة الأطفال.

وأقدم والد الأطفال على خطفهم من أمام محكمة الهرم بالقاهرة وإخفائهم ثم قام بالتنسيق لتهريبهم عبر الحدود الليبية المصرية، واستطاع أن يفعل ذلك ونقل الأطفال إلى مدينة بنغازي قبل أن يهرب مع أطفاله إلى طبرق للاختفاء عن الأنظار، وبالفعل نجح بذلك لمدة عام ونصف قبل أن ينكشف أمره بسبب تركه أطفاله لوحدهم لمدة 3 أشهر متواصلة.

يذكر أن السلطات في طبرق استدعت عائلة والد الأطفال من بنغازي، وتم التنسيق على حضور والدتهم من مصر لاستلامهم، وتمت إحالة الوالد الخاطف للنيابة العامة.