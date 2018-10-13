نقل تمثالي الملك رمسيس الثاني وحورس للمتحف المصري الكبير (صور)

استقبل المتحف المصري الكبير بميدان الرماية غرب القاهرة تمثالين من الجرانيت، أحدهما للملك رمسيس الثاني (حكم بين عامي 1279ق.م -1213 ق.م)، والآخر للمعبود الفرعوني “حورس”، قادمين من حديقة المسلة بالجزيرة وسط إجراءات أمنية مشددة.

وكان التمثالان، وفق بيان لوزارة الآثار المصرية، يعرضان بحديقة المسلة منذ العام 1962، من منطقة آثار المطرية إلى حديقة مسلة الجزيرة، ومكثا فيها قرابة 58 عامًا”.

وقال طارق توفيق، المشرف العام على المتحف المصري الكبير، إنه “سيتم إيداع التمثالين في معامل ترميم الآثار، ليدخلا ضمن سيناريو العرض المتحفي للمتحف، ويكونا جاهزين للعرض عند الافتتاح”.

وأشار توفيق، إلى أن “تمثال الملك رمسيس هو واحد من أروع التماثيل التي تصور الملك رمسيس الثاني”.

والتمثال “مصنوع من الجرانيت الأسود، و يظهر فيه الملك جالسًا على كرسي عليه نقوش باللغة المصرية القديمة، ويزن حوالي ثلاثة أطنان”، وفق توفيق.

‏أما عن تمثال الإله حورس، فأضاف أنه “صنع من الجرانيت الوردي، ويزن حوالي 1 طن، وهو يصور الإله ‏حورس على شكل الصقر”.

وشيد المتحف المصري الكبير، المتوقع افتتاحه في عام 2020، على مساحة 117 فدانًا، في موقع اختير بعناية بالقرب من أهرامات الجيزة.

وتقدر تكلفة المشروع بحوالي 550 مليون دولار، وسط توقعات أن يزور المتحف سنويًا 4 ملايين سائح بمعدل 15 ألف زائر يوميًا، وفق البيان.

وبلغ إجمالي القطع الأثرية المنقولة للمتحف 42270 قطعة، وفق بيان سابق للآثار المصرية في يونيو/ حزيران الماضي.