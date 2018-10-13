لهذا السبب.. منع الابتسامة في مطارات هندية (صور)

قررت السلطات الهندية، منع عناصر الشرطة العاملين في المطارات من الابتسام، لاعتبار أن الودية المبالغ فيها، تقود إلى نتائج سلبية.

وجاء القرار الذي أصدرته “قوة الأمن الصناعي المركزية في الهند”، والتي تشرف على سلامة الطيران في 60 من أصل 100 مطار، بعدما عزا مسؤولون هجمات 11 سبتمبر إلى “الودية المبالغ فيها”.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، أمرت القوة ضباطها باستبدال “نظام الابتسامة العريضة” بـ “نظام الابتسامة الكافية”.

ويأتي هذا الحظر المفروض على الابتسام المفرط وسط مخاوف أمنية من أن يُنظر إلى موظفي الأمن المبتهجين على أنهم متهاونين ويعرضون البلاد لخطر أكبر من الهجمات الإرهابية.

وقال راجيش رانجان، المدير العام للقوة: “لا يمكننا المبالغة في التعامل بودية مع المسافرين لأن الودية كانت أحد الأسباب المذكورة لوقوع لكارثة 11 سبتمبر”.

وأضاف بأن “الابتسامات الودية جيدة، ولكن التركيز يجب أن يكون على الواجبات الأساسية التي نؤديها في المطارات”، كاشفًا أن أفراد القوة سيتم تدريبهم في تحليل السلوك ولغة الجسد من قِبل الاستشاريين الدوليين.

وكانت الهند، أمرت ضباط ولاية مادهيا براديش عام 2004 بإنماء شواربهم لجعلهم أكثر احترامًا.