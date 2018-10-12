رغم حادثة مركبة “سويوز”.. روسيا تنوي المضي في رحلة فضاء مأهولة مقررة في ديسمبر المقبل

أعلن سيرغي كريكاليف، المسؤول بوكالة الفضاء الروسية اليوم الجمعة، عزم بلاده المضي في رحلتي فضاء مأهولتين إلى محطة الفضاء الدولية في ديسمبر/ كانون الأول، كما هو مقرر.

وجاءت تصريحات كريكاليف التي نقلتها وكالة “تاس”، رغم ما حدث الخميس من تعطل أحد صواريخ الدفع بمركبة فضاء في الجو.

وأدى التعطل إلى هبوط اضطراري لرائد الفضاء الروسي أليكسي أوفتشينين وزميله الأمريكي نيك هيغ في قازاخستان، بعد عطل في صاروخ المركبة سويوز التي كانت تحملهما.

وأضاف كريكاليف، أن “خطط شهر ديسمبر/ كانون الأول، قد تتغير وفقًا لنتائج تحقيق تجريه لجنة تشكلت لبحث ملابسات الحادث”.