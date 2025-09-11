على غرار مسلسل "أمي".. إنقاذ طفل من تعذيب والدته وصديقها في تركيا

كشفت الشرطة التركية، عن حادثة تعذيب مروعة لطفل، على يد والدته وصديقها في قصة مشابهة لأحداث مسلسل "أمي" التركي الشهير.

وأوقف عناصر الشرطة، الأم وصديقها بعدما داهموا الشقة التي يقيمون فيها بمبنى في ولاية "قونية" جنوب وسط البلاد، وشاهدوا آثار التعذيب على الطفل.

وقالت وسائل إعلام تركية، إن الطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات ونصف السنة فقط، وقد تعرض للضرب من قبل والدته وصديقها، ما تسبب له بكدمات واضحة في أنحاء متفرقة من جسده.

وأضافت أن تعذيب الطفل تضمن إطفاء السجائر على مناطق مختلفة من جسده، وحروقا بسبب سكب الماء الساخن عليه.

وأسهمت شكاوى الجيران في إنقاذ الطفل بعدما سمعوا بكاءه المستمر طوال الليل، في المنزل الذي تعيش فيه تلك العائلة منذ نحو أربعة أشهر.

ووُضع الطفل تحت حماية مديرية الأسرة والخدمات الاجتماعية في قونية، بعد أن تلقى العلاج في المستشفى.

وتشبه تلك التفاصيل، قصة مسلسل "أمي"، التي تدور حول معاناة طفلة صغيرة من إهمال والدتها وعنف زوجها، قبل أن تظهر معلمة المدرسة وتكون منقذةً للطفلة التي تصارع للتغلب على ذكرياتها الأليمة والحزينة.

ويطرح المسلسل فكرة أن الحياة في الشوارع قد تكون أكثر أماناً من منازل بعض العائلات، كما يركز العمل على مفهوم التضحية والتعاطف لأبعد حد، والذي تجسده المعلمة لإنقاذ طالبتها الصغيرة التي تعاني بصمت.

وتمثل تلك التفاصيل محور المسلسل الذي انطلقت حكايته من اليابان، ومن ثم تطرح تركيا نسخة خاصة بها عام 2016، لتعرض في العديد من الدول، وبينها اليابان ذاتها.

كما بدأت منصة "شاهد" عرض نسخة سعودية من المسلسل ذاته، لتجد بدورها تفاعلاً وتعاطفاً كبيرين من قبل الجمهور مع القصة المؤثرة.