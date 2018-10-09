شاهد.. إجراء جراحة ناجحة لرجل يعيش بمتلازمة “وجه الأسد” (صور)

أجرى الجراحون جراحة ناجحة لتقليص عظام الوجه الخاصة برجل يعيش بمتلازمة “وجه الأسد” لعدة سنوات.

وكان قد نما عظام وجه الرجل أكبر من اللازم بسبب حالة نادرة معروفة “بمتلازمة وجه الأسد” وكان بحاجة إلى جراحة لتقطيع أجزاء من جمجمته، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وخضع المريض الذي يسمى “سوريش”، من تاميل نادو في جنوب الهند، لعملية جراحية مجانية من قبل الجراحين.

وقال الطبيب المعالج له إن الإصابة بهذه الحالة نادرة للغاية ويعتقد أنه لم يكن هناك سوى حالات قليلة موثقة على الإطلاق.

وقضى سوريش نصف حياته بهذه الحالة بعد أن بدأت عندما كان في الثامنة عشرة من عمره وكان يائسًا في طلب المساعدة الطبية بعد 20 سنة.

وأدت هذه الحالة إلى نمو عظام الوجه بشكل كبير، وتسبب ذلك في تضخم فكه وأصبحت عظام خده ضخمة وبرزت من وجهه، بينما تعمقت مآخذ عينه بسبب تراكم العظام حولها.

وعاش سوريش حياة طبيعية حتى بلغ الثامنة عشرة من العمر وبدأت تظهر علامات الحالة، وسميت بمتلازمة وجه الأسد؛ لأنها تعطي للمرضى وجهًا مشابهًا لوجه الأسد.