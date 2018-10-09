بسبب خاشقجي.. خطأ توكل كرمان يثير سخرية رواد مواقع التواصل (فيديو)

أثار مقطع فيديو للناشطة اليمنية توكل كرمان، والسياسي المصري “أيمن نور” سخرية واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى.

وظهرت كرمان في تظاهرة تضامنية مع الكاتب السعودي جمال خاشقجي أمام القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية، وكان بصحبتها عدة شخصيات ذات توجه إخواني مثل أيمن نور، رئيس قناة الشرق، وعصام تليمة، ومعتز مطر، وآخرين.

كرمان أخذت تردد أمام الكاميرات: “على السلطات (السعودية) ألا تقبل بانتهاك سيادتها وكرامتها، وهو ما جعل نور يتدخل لتصحيح الخطأ، ويقول لها “تركيا وليس السعودية”، وسط سخرية واسعة من الحضور.

وحظي المقطع وبتداول واسع بين النشطاء واعتبروا أن سقطة “كرمان” ناتجة عن متاجرتها بالقضية، فعلق مغرد يدعى “سلطان العنزي” قائلا: “المتاجرة بقضية جمال خاشجقي جعل توكل كرمان تنطق بالحق قبل الباطل سبحان الذي انطقها”.

بينما سخر حساب آخر يحمل اسم “الوطن خط أحمر” قائلا: توكل كرمان نسيت التعليمات وما تقول وما لا تقول، الحق لا يفوتك توكل كرمان”.