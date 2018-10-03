محاكمة 4 مسؤولين استولوا على ملحقات مسجد تاريخي بمصر

أحالت النيابة الإدارية في مصر، اليوم الأربعاء، 4 مسؤولين بمديرية أوقاف محافظة الجيزة إلى المحاكمة، بسبب استيلائهم على ملحقات أحد المساجد التاريخية.

وقرَّرت النيابة الإدارية إحالة المتَّهمين الأربعة إلى المحاكمة في القضية رقم (370 لسنة 60 قضائية)، بعد ثبوت خروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي، وقيام أحدهم بالاستيلاء على ملحقات مسجد التيجاني التاريخي بمحافظة الجيزة.

ووجَّهت النيابة إلى المتهمين الباقين في القضية عملية تسهيل سيطرة المواطن على ملحقات المسجد بسبب إهمال زملائه في أداء عملهم، والتستر عليه من أجل الحصول على مقابل مادي.

وكشفت التحقيقات أن بلاغًا تقدَّم به أحد المواطنين قاد إلى كشف واقعة قيام “عبد العزيز محمود يوسف” مقيم شعائر بمنطقة أوقاف الجيزة بالاستيلاء على ملحقات مسجد التيجانية عقب انتقال ملكيته إلى مديرية أوقاف الجيزة من هيئة الأوقاف المصرية.

وأوضحت التحقيقات أن مسؤول إدارة الأملاك بالمحافظة، ومدير أوقاف منطقة أوسيم، ورئيس وحدة الشؤون القانونية بأوقاف الجيزة لم يقوموا بمتابعة الواقعة وتستروا على المتهم فيها.