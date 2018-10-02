اعتقال فلبينية بسبب “بسطة” في الكويت يكشف عن مفاجأة (فيديو)

ألقت الجهات الأمنية في الكويت القبض على فلبينية تبيّن أنها متزوّجة من مواطن بعد ضبطها أمام سفارة بلدها، وهي تبيع مأكولات آسيوية بصورة غير قانونية.

وكانت مواطنة كويتيّة نشرت مقطع فيديو متداولًا استنكرت فيه وجود بسطات في منطقة “راقية” أمام السفارة الفلبينية، لنساء آسيويات، يبعن على “البسطات”؛ ما دفع الجهات الأمنية للتحرك والتحقق من صحة مضمون المقطع.

وبحسب صحيفة “الرأي” المحلية، قال مصدر أمني إن “دوريات تحرَّكت إلى مكان الواقعة، لكنهم لم يرصدوا سوى بسطة واحدة خارج حدود السفارة تجلس أمامها فلبينية تبيع مأكولات آسيوية لأبناء جاليتها، وتم ضبطها بتهمة البيع المتجول وأحيلت لمركز الشرطة، تمهيدًا لترحيلها من البلاد”.

وأضاف المصدر أنه “بعد الاطلاع على أوراقها الثبوتية، اتضح أن زوجها مواطن، ما حال دون إبعادها عن البلاد، وتم اتخاذ إجراءات قانونية ضدها بتهمة البيع المتجول”.