الأردن.. إعلان للأمن العام عن مزاد للكلاب البوليسية يثير جدلًا واسعًا

سخِر ناشطون عبر مواقع التوصل الاجتماعي، يوم الاثنين، من إعلان نشرته مديرية الأمن العام في الأردن، يتعلق ببيع كلاب بوليسية وعرضها للمزاد العلني في الوقت الذي تمر فيه المملكة بأوضاع اقتصادية صعبة.

وربط النشطاء إعلان بيع الكلاب، بالمزادات العلنية التي نظمها الأمن بضع مرات، والمتعلقة بالأرقام المميزة والتي تباع بأسعار مرتفعة.

وأعلنت مديرية الأمن العام، إدارة المختبرات والأدلة الجرمية، عن رغبتها ببيع 15 كلبًا بوليسيًا في مزاد علني.

وذكر الإعلان أن المزاد يبدأ الساعة الـ11 من صباح الأربعاء المقبل، بحيث تبدأ معاينة الكلاب باليوم نفسه من الساعة الثامنة صباحًا.

وبينت مديرية الأمن العام، أن من يرغب المشاركة بالمزاد عليه التواجد بالموعد المحدد في مبنى وحدة التفتيش k9 في منطقة جاوا للمعاينة والاشتراك بالمزاد.