لمن يهمه الأمر.. مطلوب حشاشون ذوو خبرة براتب 12 ألف دولار شهريًا

عرضت شركة أهلوت الكندية المتخصصة بصناعة منتجات الماريجوانا وغيرها من نباتات الحشيش وظيفة خيالية يصل راتبها الشهري إلى اثني عشر ألف دولار.

ويشترط بالمتقدمين أن يكونوا من الحشاشين الذواقين ومن أصحاب السوابق والخبرة الطويلة، حيث سيتعرض المتقدمون للفحوصات للتأكد من إدمانهم وصلاحيتهم للعمل، على أن يكون المتقدم مستوفيًا لشروط العمل فوق الأراضي الكندية، وعمره ليس أقل من تسعة عشر عامًا.

ومن يحالفه الحظ وينجح سيعمل داخل الشركة في اللجنة العليا لمعالجة الحشيش وإعداد التقارير حول الأصناف وتقديم النصائح لكيفية تسويقها والجمهور المستهدف.

يذكر أن مجلس الشيوخ الكندي قد شرّع تعاطي الحشيش في البلاد وسيصبح الأمر قانونيًا اعتبارًا من السابع عشر من تشرين الأول أكتوبر 2018.