مغامر يتسلق جبلًا ارتفاعه 1000 متر دون معدات أمان (فيديو وصور)

أظهر فيلم وثائقي لشبكة “ناشونال جيوغرافيك” لحظة تسلق مغامر لجبل ارتفاعه 1000 متر، دون حبل الأمان.

ويعتبر تسلق أليكس هونولد لجبل “إل كابيتان” في كاليفورنيا دون حبال أو معدات سلامة، واحدة من أعظم مغامرات تسلق الجبال.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، كشف الفيلم الوثائقي الجديد “Free Solo” كيف أمضى هونولد أشهرًا في التخطيط والتمارين الشاقة، استعدادًا لرحلة التسلق التي استغرقت 4 ساعات.

ويشتهر أليكس (33 عامًا)، على نطاق واسع، بأنه أفضل متسلق حر لا يستخدم معدات أمان في العالم.

وقال أليكس للصحيفة: “كان هذا الإنجاز يعني لي الكثير، وحتى أثناء التسلق يمكنكم رؤية ابتسامتي ومدى سعادتي”.

يذكر أن أليكس تسلق هذا الجبل 60 مرة بحبل، قبل محاولة ذلك دون معدات الأمان.

واختتم: “أشعر أن أي شخص يمكن أن يموت في أي لحظة، ولكن التسلق الحر يجبرني على التركيز ويشعرني بالإثارة”.