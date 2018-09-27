بطريقة مبتكرة.. مصممون يُحوّلون صورًا فوتوغرافية إلى أقمشة (صور وفيديو)

نجحت شركة “كيربي ديزاين” البريطانية لتصميم أقمشة معاصرة ومبتكرة، وبالتعاون مع مصمم أثاث وإكسسوارات يدعى توم ديكسون، في تحويل صور فوتوغرافية إلى أقمشة، وذلك باستخدام الطباعة الرقمية.

وذكرت مجلة “ديزاين” للتصاميم حول العالم ومقرها لندن، ، اليوم الخميس، أن المصممين حصلوا على صور متنوعة من المصور البريطاني بير ليندغرين، ثم تلاعبت “كيربي” بأنماطها، وحولتها إلى صور من رقائق رخامية وخشبية.

وباستخدام الطباعة الرقمية، أنتجت خمسة أنواع من الأقمشة الرقمية، وهي: “المخملية، والفيسكوز، والقطن، والكتان، والحرير”، مع رسومات مختلفة صممها ديكسون.

وأوضح جوردان مولد مدير “كيربي”، أنهم استخدموا نمط الخشب في إنشاء منسوجات ثقيلة، وذلك لاستخدامها في صناعة الأثاث والتنجيد، كما ووضعوا نمط الرخام في إنشاء المنسوجات؛ وذلك لتكون مناسبة في تصميم نوع جديد من الملابس.

وعُرضت التصاميم الخمسة، في مهرجان لندن للتصاميم، والذي نُظّم الأسبوع الماضي في العاصمة البريطانية، وذلك ضمن عرض لمواد تكشف عن إمكانية التلاعب الرقمي في تصميم المواد.