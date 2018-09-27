شاهد بالصور.. هذه المباني الأكثر ضعفًا وخطورة حول العالم

عرضت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، لمحة عن المباني الأكثر ضعفًا في العالم، والتي تقع على نتوءات وحواف صخرية.

وتعتبر هذه المباني التي تشمل أديرة ومعابد وكنائس وقلاع ومنازل، عرضة للتدمير وبعضها لا يمكن الوصول إليه، إلا أن الأشخاص الذين يملكون طائرة أو مهارات تسلق صخور خطيرة يمكنهم زيارتها.

ومن المثير للدهشة، أن بعض المباني المعروضة كانت قوية لمئات وحتى آلاف السنين، على الرغم من مواقعها التي تبدو خطيرة.

وقالت الصحيفة، إن واحدًا من أقدم المباني المحفوفة بالمخاطر هو معبد “شانشي” المعلق، الذي تم بناؤه على منحدر جبلي في الصين عام 491.

وأوضحت أنه من بين المباني الأخرى التي من المؤكد أنها غير آمنة، كنيسة “سانت ميشيل ديجويليه” بالقرب من لو بوي-أون-فيلاي في جنوب فرنسا، والتي بنيت على قابس بركاني.

وبنيت قرية “كاستلفولت دي لا روكا” من القرون الوسطى على عمود البازلت في شمال شرق إسبانيا، ويقع مبنى Gaztelugatxeko Doniene في خليج Biscay قبالة سواحل إسبانيا وسط جزيرة في البحر، ويعود تاريخ المبنى إلى القرن العاشر، وقد تم بناء جسر لنقل الناس من البر الرئيسي إلى الجزيرة.

وهناك “بارو تاكتسانغ”، المعروف أيضا باسم عش النمور، وهو مجمع المعابد البوذية في جبال الهيمالايا في بوتان. تم بناؤه في عام 1692، ولكن تم تدميره تقريبًا بسبب حريق في عام 1998 ومع ذلك، قامت حكومة بوتان باستعادة المبنى الرائع.