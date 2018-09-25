رحيل المفكر المصري البارز جلال أمين

ذكرت وسائل إعلام محلية أن جلال أمين أحد أعلام الفكر الاقتصادي في مصر، توفي اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 83 عامًا.

وكان أمين أستاذًا للاقتصاد بالجامعة الأمريكية في القاهرة وهو ابن الأديب أحمد أمين.

وللمؤلف بالعربية أكثر من 30 كتابًا منها (ماذا حدث للمصريين.. تطور المجتمع المصري في نصف قرن 1945-1995) و(محنة الاقتصاد والثقافة في مصر) و(الدولة الرخوة في مصر) و(التنوير الزائف) و(العولمة والتنمية العربية) و(المثقفون العرب وإسرائيل) و(شخصيات لها تاريخ).

كان الراحل مهمومًا بقضايا العدالة الاجتماعية والاستقلال الاقتصادي، الذي لا يقل أهمية في رأيه عن الاستقلال السياسي.

وفي عام 2017 فاز أمين بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب في مجال الدراسات الاقتصادية.