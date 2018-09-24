مصري ينقذ زميلته من الخطف في الكويت وينهال ضربًا على الجانييْن

أنقذ وافد مصري في الكويت زميلته الهندية من الخطف على أيدي ممرض من جنسيتها وصديقه، وذلك بعد أن دخلا مقر عملها وسحباها بالقوة.

وتم تسليم الخاطفين لرجال الأمن، حيث سجلت بحقهما قضية شروع بالخطف، احتجزا على ذمتها.

ووفق صحيفة “الراي” المحلية، فإن “الممرضة الهندية، كانت تمارس عملها في أحد المستشفيات الحكومية، حين تلقت اتصالًا هاتفيًا من ممرض من أبناء جلدتها، يعمل معها في المستشفى ذاته، وطلب منها الخروج لملاقاته خارج مكان العمل، للتحدث معها في أمر مهم، لكنها رفضت طلبه، وطلبت منه عدم التحدث معها أو الاتصال بها مرة أخرى؛ الأمر الذي أغضب المتصل، فسارع إلى مهاتفة أحد أصدقائه، وطلب منه الحضور بأسرع وقت إلى المستشفى، وبالفعل لبى صديقه طلبه وحضر، حيث دخلا بجرأة للمستشفى وحاولا سحب الممرضة بالقوة، محاولين خطفها”.

وأضافت الصحيفة: “في تلك الأثناء، صرخت الممرضة مستغيثة، فاستجاب لندائها أحد زملائها في العمل، وهو ممرض مصري، حيث انطلق مسرعًا باتجاه الخاطفين وانقض عليهما بالضرب المبرح، وتمكن من إنقاذ الممرضة، وإحكام سيطرته على الخاطفين، ثم تجمع زملاء العمل ومنعوا هروبهما حتى وصول رجال الأمن، وتم تسليم الخاطفين لهم”.

وقال المتهم الرئيسي في التحقيقات، إنه “كان يريد التحدث مع المجني عليها، إلا أنها رفضت التحدث معه”.

واحتجز المتهمين على ذمة القضية، لإحالتهما إلى النيابة العامة؛ للتحقيق معهما في ملابسات الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهما.