شاهد.. ثعبان بحري يضاعف حجمه عشرات المرات بابتلاع الماء

رصدت غواصة استكشاف بحرية ثعبان بحري (انقليس) يبتلع الماء لمضاعفة حجمه مؤقتًا قبالة ساحل هاواي.

يبدو أن الثعبان البحري الذي ينتمي إلى فصيلة “الأنقليسيات المبتلعة”، ظن أن الغواصة الاستكشافية حيوانًا ضخمًا يحاول افتراسه، مما نشط آليته الدفاعية الغريبة.

وفقًا لما ورد في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، للوهلة الأولى عجز باحثو “إي في نوتيلوس” عن التعرف على الكائن الغريب الذي تميز برأس عملاق وذيل خلفي رفيع، ولكنهم سرعان ما أدركوا أنه انقليس ممتلئ بالماء، حيث بدأ بتفريغ الماء والعودة إلى حجمه وشكله الطبيعي.

وشرح الباحثون أن هذا النوع من الانقليس يستطيع ابتلاع الماء من حوله ليضاعف حجم جسه عشرات المرات ويبدو أضخم للكائنات المفترسة الأخرى التي قد تحاول التهامه، ويفرغ الماء عندما ويعود لجمه الطبيعي عندما يزول الخطر.

ونشر الفريق الفيديو الذي صوره هذا الأسبوع على تويتر، حيث يمكن سماع الباحثون وهم يضحكون على الانقليس المفزوع، ويتساءل أحدهم: “هل هو منتفخ أم هذه طبيعته؟”، وقال آخر: “هل هو غاضب؟”

وأوضح أحد الباحثون: “يمكن لهذا الفم أن يتمدد لالتهام فريسة أكبر بكثير مثل فم البجعة”.

وأضاف: “لا يزال هذا الانقليس شابًا، فالبالغين عادة ما يصل طولهم إلى متر”.

جدير بالذكر أن المحيطات العميقة هي موطن العديد من المخلوقات الغريبة والجميلة، والتي لا يزال العلماء يكتشفونها.