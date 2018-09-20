في هذه الدولة.. مدينة تفرض على كبار الموظفين أداء صلاة الفجر في المساجد

قررت سلطات مدينة بالمبانغ كبرى مدن الغرب الإندونيسي، فرض أداء صلاة الفجر في المساجد، على كبار الموظّفين الحكوميين تحت طائلة طردهم من العمل، في مؤشر على ظهور بعض التشدد في هذا البلد الذي يضمّ أكبر عدد من المسلمين في العالم.

وينطبق هذا القرار الصادر عن البلدية على كلّ كبار الموظفين الحكوميين المسلمين، اعتبارًا من الأربعاء المقبل.

ومن بين 16 ألف موظف حكومي في هذه المدينة، يبلغ عدد كبار الموظفين المسلمين 1100.

وقال المتحدث باسم البلدية أمير الدين ساندي: “صلاة الفجر جماعة مع الناس العاديين تتيح لنا أن نختلط بهم ونسمعهم مباشرة”.

وسيقوم رئيس بلدية المدينة الواقعة في جنوب جزيرة سومطرة بالتجول على المساجد للتثبّت من وجود كبار الموظفين فيها أثناء صلاة الفجر.

وتنوي البلدية أيضًا أن تنشئ تطبيقًا على الهواتف الذكية لرصد المتخلّفين عن هذه التعليمات، ويبلغ عدد سكان إندونيسيا 260 مليونًا يشكّل المسلمون 90 % منهم.