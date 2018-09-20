بالصور.. شاهد كيف أصبح شكل فتاة امتنعت عن تناول الطعام منذ 10 سنوات

تعاني فتاة روسية من مرض فقدان الشهية الذي جعلها ترفض الطعام منذ سنوات فأصبح وزنها ما يقرب 17 كيلوغرامًا فقط.

وحذر الطبيب المعالج لكريستينا كاريناينا، والبالغة من العمر26 عامًا، من أنها ربما تفقد حياتها في غضون عام إذا لم تُعالج، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وتوقفت كاريناينا عن تناول الطعام عندما كانت في المدرسة الثانوية، وأصبحت منذ ذلك الحين نحيفة لدرجة أنها تزن الآن نفس متوسط وزن طفل عمره 4 سنوات.

وأطلقت نجمة تلفزيون الواقع الروسية ماريا كوكنو، حملة على “إنستغرام” للحصول على علاج لكاريناينا قبل فوات الأوان.