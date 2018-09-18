مرض نادر يجعل عيون طفلة كأميرات “ديزني” (صور)

تمتلك الطفلة “ميهلاني مارتينيز” ذات العامين، عيونًا هائلة ساحرة تليق بأميرة ديزني.

لكن جمالها هو أيضًا آلامها، حيث تُعاني ميهلاني من اضطراب وراثي نادر يسمى متلازمة أكسنفيلد – جيغر، وهو ما قد يؤدي إلى عميانها يومًا ما، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وغالبًا ما يتم إيقاف الفتاة الصغيرة من قبل الغرباء في رهبة من أعينها ذات الحجم الكبير، ولكن الشيء الوحيد الذي يهم أمها “كارينا”، هو التأكد من أن ابنتها فريدة وجميلة.

عندما ولدت ميهلاني، لاحظ أفراد العائلة عينيها غير العاديتين، لكنهم لم يذكروا أي شيء إلى أمها، ولم تم تشخيص مرضها في الأسبوع الأول من حياتها.

وغالبًا ما يولد الأطفال الذين يعانون من هذا المرض، بقزحيات صغيرة أو شبه معدومة، لذلك تبدو عيونهم مفتقدة للجزء الملون من عيونهم، وغالبًا ما تكون حدقة العين خارج المركز أو مشوهة.

وتعاني الطفلة من حساسية شديدة للضوء؛ ذلك في أي وقت تريد الخروج إلى الخارج – سواء بين منزلها في ولاية مينيسوتا أو إلى الملعب، ترتدي نظارتها لحجب آشعة الشمس.

وكان لدى ميهلاني فرصة بنسبة 50% لتطوير حالة ثانوية تسمى الجلوكوما.