أمام أنظار أطفاله.. تمساح يفترس أباً بعد سحبه تحت الماء

في حادثة مروعة وقعت أمام أنظار عائلته، لقي رجل إندونيسي مصرعه بعدما هاجمه تمساح أثناء استحمامه في نهر بوليتي بمقاطعة جنوب سولاويزي.

وكان الضحية عارف الدين ويبلغ من العمر 53 عاما، يستحم مع أقاربه، عندما انقض عليه التمساح وعضه في ساقه قبل أن يسحبه تحت الماء.

ووفقا لما نقلته وكالة "ViralPress"، وثق مقطع فيديو لحظات الفاجعة، حيث ظهر التمساح ممسكًا بساقي الضحية وسط صرخات أهالي القرية الذين حاول بعضهم التدخل لإنقاذه دون جدوى.

ووصلت فرق الطوارئ إلى موقع الحادث وتمكنت لاحقا من تحديد موقع التمساح، الذي كان لا يزال يحمل جثة عارف الدين في المياه الضحلة. واستطاع السكان المحليون استعادة بقايا الجثة، وتم تسليمها إلى عائلته لدفنها.

وأكد جيري سابوترا، أحد أفراد فريق الإنقاذ، أن الجثة عُثر عليها على بُعد ميل تقريبا من موقع الهجوم الأول.

تأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة متزايدة من هجمات التماسيح في إندونيسيا، حيث سجّلت البلاد 179 هجوما في عام 2024، بحسب وكالة أسوشيتد برس، وهي أعلى حصيلة في العالم.

ويعزو الخبراء هذا الارتفاع في الهجمات إلى توسّع مزارع زيت النخيل، التي تؤدي إلى إنشاء ممرات مائية اصطناعية؛ ما يسهّل انتقال التماسيح نحو المناطق السكنية الداخلية.