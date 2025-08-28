خلافات تعصف بنقابة الموسيقيين المصرية إثر إقصاء عضوين

تزامنًا مع إعلان نقابة المهن الموسيقية في مصر، يوم الثلاثاء، عن إعادة توزيع المهام والمسؤوليات داخل مجلس الإدارة عقب انتخابات التجديد النصفي التي أُجريت، أواخر يوليو/تموز الماضي، تصاعد الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول أنباء تشير إلى إقصاء عضوين بارزين من المجلس، هما: محمد عبد الله، وعاطف إمام.

ووفقًا للمعايير التنظيمية المعتمدة في النقابة والتي تُطبق كل عامين، جرى انتخاب عدد من الأعضاء مجددًا، فيما احتفظ 6 آخرون بمواقعهم لمواصلة مهامهم. إلا أن الأجواء داخل المجلس بدت مشحونة، في ظل ما وصفته مصادر مطلعة بـ"خلافات ضارية" نشبت بين عدد من الأعضاء، وانتهت – بحسب ما تردد – بإبعاد العضوين المذكورين عن مناصبهم.

أزمة "الحساب الوهمي" تشعل الانقسام

تقارير إعلامية متعددة أفادت بأن الانقسام داخل المجلس تصاعد بعد اكتشاف حساب وهمي على مواقع التواصل الاجتماعي، أُنشئ من قبل شخصية داخل النقابة، بهدف توجيه إساءات شخصية لبعض أعضاء المجلس الحاليين.

هذا التطور أشعل أزمة داخلية حادة، وأدى إلى إعادة النظر في تركيبة مجلس الإدارة.

وتسبب الحادث في موجة من الانتقادات على منصات التواصل، لا سيما في ظل تعدد الأزمات التي شهدتها النقابة منذ مطلع العام 2025، وسط دعوات من فنانين ومهتمين بالشأن الموسيقي إلى تهدئة الأوضاع وتحقيق قدر من الاستقرار داخل الكيان النقابي، الذي يمثل شريحة واسعة من الفنانين في مصر.

نفي رسمي من محمد عبد الله

ومن جانبه، نفى محمد عبد الله، الذي شغل منصب وكيل ثانٍ والمستشار الإعلامي السابق للنقابة، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، صحة ما يتم تداوله بشأن إقصائه من عضوية المجلس أو من أي منصب، مؤكدًا أنه تنازل طواعية عن مهامه لصالح زميله أحمد العيسوي، الذي حصل على المنصب بالتزكية خلال الجلسة الإجرائية التي عُقدت الثلاثاء.

كما أوضح عبد الله أنه اعتذر عن الاستمرار في منصب المستشار الإعلامي للنقابة بسبب الإرهاق الناتج عن المهام التي تولّاها لفترة طويلة، مشيرًا إلى أن الفنانة نادية مصطفى تولت المنصب خلفًا له.

وفيما يخص الاتهامات بشأن الحساب الوهمي الذي وُجهت منه إساءات لأعضاء مجلس النقابة، نفى عبد الله بشكل قاطع أن يكون لأحد أعضاء المجلس الحاليين علاقة بإنشائه، مؤكدًا أن النقابة قد اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب الحساب عبر التقدم ببلاغ رسمي إلى مباحث الإنترنت.

مصدر مسؤول: "لا إطاحة ولا خلافات جوهرية"

وفي السياق ذاته، أكد مصدر مسؤول داخل النقابة، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، فضّل عدم الكشف عن هويته، أن الأمور داخل مجلس النقابة ليست على أفضل ما يرام، لكنه شدد على عدم وجود خلافات حادة أو قرارات بالإطاحة بأي من الأعضاء.

وأوضح أن النقابة تعمل وفقًا للقوانين المنظمة للنقابات الفنية في مصر، وتحديدًا تلك الصادرة عن الاتحاد العام للنقابات الفنية، الذي تتفرع منه نقابات الموسيقيين، والتمثيليين، والسينمائيين، مؤكدًا قانونية كافة الإجراءات والقرارات الصادرة مؤخرًا عن مجلس النقابة.

واختتم المصدر بالإشارة إلى أن الحديث عن "خلافات ضارية" أو "انقسامات داخل المجلس" مبالغ فيه، وأن النقابة مستمرة في أداء مهامها رغم التحديات.