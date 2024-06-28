هزة أرضية "نادرة" تثير الذعر في السعودية (فيديو)
شهدت منطقة حائل في شمال السعودية، ظهر اليوم الجمعة، هزة أرضية نادرة أثارت الذعر بين السكان رغم شدتها القليلة لكونهم غير معتادين على الهزات الأرضية.
وقالت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، في بيان، إن شدة الهزة بلغت 3.6 درجة على مقياس ريختر، ووقعت في أرض الشنان شمالي منطقة حائل.
وأوضحت الهيئة الحكومية، أن الوضع مطمئن ويقتصر على الإحساس بالهزة ولم يتم تسجيل هزات ارتدادية.
وقال مدونون سعوديون من منطقة الزلزال، إنهم شعروا بالهزة بشكل واضح، وأنها استمرت لعدة ثوان، وشعر البعض بالهزة خلال وجودهم في الجامع لأداء صلاة الجمعة.
وقال أحد المدونين في موقع "إكس" موضحًا "سكان القوارة والاجفر وسميراء وشمال بريده، انا في قروب مع اشخاص من كل هذه المناطق كلهم شعروا بالهزة الأرضية، لكن سكان الأجفر أكثر من شعروا بقوة الهزة، الظاهر نقطة الزلزال قريبه منهم الله يحفظنا وياهم".