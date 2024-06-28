هزة أرضية "نادرة" تثير الذعر في السعودية (فيديو)

شهدت منطقة حائل في شمال السعودية، ظهر اليوم الجمعة، هزة أرضية نادرة أثارت الذعر بين السكان رغم شدتها القليلة لكونهم غير معتادين على الهزات الأرضية.

وقالت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، في بيان، إن شدة الهزة بلغت 3.6 درجة على مقياس ريختر، ووقعت في أرض الشنان شمالي منطقة حائل.

وأوضحت الهيئة الحكومية، أن الوضع مطمئن ويقتصر على الإحساس بالهزة ولم يتم تسجيل هزات ارتدادية.